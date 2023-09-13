中國支持福建建設兩岸融合發展示範區 鼓勵台灣人買房

中共中央與國務院在周二（12 日）宣布《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，包括取消台灣人在閩暫住登記、鼓勵台灣人申領台灣居民居住證、鼓勵台灣人在閩購房，以深化兩岸融合發展。

以下是要點速覽：

1、總體要求

以通促融、以惠促融、以情促融，努力在福建全域建設兩岸融合發展示範區；充分發揮福建對台獨特優勢和先行示範作用，善用各方資源，深化融合發展。

2、工作目標

兩岸融合發展示範區基本建成，福建作為台胞台企登陸第一家園的效應充分顯現。融合發展的政策制度體系更加完善，「兩岸一家親、閩台親上親」的社會氛圍更加濃厚；閩台人員往來更加便捷，貿易投資更加順暢，交流合作向更寬領域、更深層次拓展；廈門與金門、福州與馬祖融合發展示範效應不斷顯現，平潭綜合實驗區對台融合作用充分發揮。

3、暢通台灣人往來通道

適度超前展開交通物流基礎設施建設，加大資金等要素保障力道。

為兩岸民眾往來閩台和台灣人在閩停居留營造更寬鬆政策環境。鼓勵更多從未來過大陸的台灣人來閩走訪交流。

4、促進台生來閩求學研習

對台灣人子女在閩中小學和公立幼兒園就讀實行「歡迎就讀、一視同仁、就近入學」的政策。

支持台灣優勢特色產業企業以多種形式在閩參與職業學校股份制、混合制辦學。

5、鼓勵台灣人來閩就業

支持在閩各類企業特別是台企聘用更多台灣員工。增強在閩職業學校招聘台灣教師力道。進一步擴大直接採認台灣職業資格範圍。台灣地區醫師按規定在閩執業。

6、便利台灣人在閩生活

取消台灣人在閩暫住登記。鼓勵台灣人申領台灣居民居住證。

台灣人在閩定居落戶實現「願落盡落」。擴大台灣居民居住證身份核驗應用範圍，努力實現台灣居民居住證與大陸居民身份證社會面應用同等便利。鼓勵台灣人在閩購房置業。完善台灣人在閩就業、就醫、住宅、養老服務、社會救助等制度保障，依法依規將在閩台灣人納入大陸社會保障體系。

7、改善涉台營商環境

支持福建省打造國際一流營商環境，引導台胞台企共同建設市場化、法治化、便利化營商環境。

8、深化產業合作

加強要素保障，支持古雷石化產業基地、寧德動力電池集群等建設集聚兩岸資源要素有全球競爭力的產業基地、先進製造業集群。

支持海峽股權交易中心「台資板」創新升級，加強與新三板合作對接，推動更多符合條件的在閩優質台企在大陸上市，鼓勵更多台企參與大陸金融市場發展。

9、促進台灣農漁業和中小企業在閩發展

鼓勵台灣農漁民參與福建農村一二三產業融合發展，參與鄉村振興。持續造福台灣農漁民，在用地、融資、開拓內銷市場等方面提供更多便利。

10、支持廈門與金門加快融合發展

實施金門居民在廈門同等享受當地居民待遇。深化廈門大學與金門大學校際交流合作。

11、支持福州與馬祖深化融合發展

打造福馬「同城生活圈」，支持馬祖居民在福州同等享受當地居民待遇。

12、加快平潭綜合實驗區開放發展

支持平潭綜合實驗區加快構建全方位對台開放格局。

13、鼓勵青少年交流交往

支持閩台各領域各行業青年團體建立常態化交流渠道。

14、促進文化領域融合發展

鼓勵兩岸同胞共同弘揚中華文化，促進中華優秀傳統文化保護傳承和創新發展。打造更多文化產業合作平台，鼓勵台灣文化業者投資入駐。支持閩台合作項目通過海外中國文化中心對外展示。試點允許台灣業者在閩投資設立廣播電視節目製作經營公司。引導閩台業界合作製作影視精品。匯聚兩岸文化娛樂資源，打造兩岸流行文化中心。

據《新華社》報導，廈門大學台灣研究院副院長張文生認為，《意見》涉及範圍廣，政策含金量高，釋出積極政策信號，將推動福建探索更多應通盡通的路徑模式、惠台利民的政策、心靈契合的方式方法，讓在閩台胞更有獲得感。

「《意見》提出加強閩台產業合作，還提出促進台灣農漁業和中小企業在閩發展，給出了實實在在的利多政策。」全國台企聯常務副會長、廈門台商協會榮譽會長吳家瑩說，「台企台商十分期待政策落地，在閩發展空間更加廣闊」。