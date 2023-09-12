中國房市新政！蘇州宣布不限購 有錢隨便買 不限套數

中國最強地級市蘇州周一（11 日）推出房市新政，120 平方公尺及以上的房子，政府不再限購，民眾有錢隨便買，且不限套數。

據《中國基金報》報導，江蘇省蘇州市政府周一召開記者會，詳述 9 月 8 日印發的《關於促進全市經濟持續回升向好的若干政策措施》，涉及支持剛性和改善性住宅需求。

一是優先保障和解決更多剛需住宅需求人群，新市民、青年人、新就業人群、常住人口購房與本地戶籍居民家庭適用同等政策。

二是滿足改善性住宅需求，不再審核 120 平方公尺及以上房屋購買資格。

這意味著蘇州市 120 平方公尺及以上房子不再限購。也就是說，無論民眾在哪個城市，在蘇州哪個地區買房，只要買建面約 120㎡以上的新屋，都不需要購房資格審核。本地人、外地人直接買，隨便買幾套！

三是綜合採取購房補貼、房票安置、團購等方式，滿足居民剛性和改善性住宅需求。

四是落實降低首套房、二套房執行首付比率和首套房、二套房貸款利率，居民個人換購住宅個稅優惠，個人首套房「認房不認貸」等政策。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，蘇州鬆綁限購政策，充分說明新一線城市進一步放寬限購政策、提振合理住宅消費需求的導向。

「從此前央行發布的政策看，對於二套房政策有了明顯的放鬆，客觀上鼓勵二套房和改善型住宅的需求釋放。」嚴躍進說，限購鬆綁是 9 月起政策的新特點，其有幾個重要的特點：大城市放寬力道明顯增強；涉及外地、大戶型購房等領域；陸續廢除一些購房證明；市區政策逐漸向郊區政策看齊。