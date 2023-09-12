〈貴金屬盤後〉美元在關鍵通膨報告前走軟 黃金連二日上漲

黃金期貨周一 (11 日) 收高，延續上周五漲勢，主因是美元在關鍵的 8 月消費者物價指數 (CPI) 前走低，整體而言觀望情緒濃厚。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 4.50 美元或 0.2%，報每盎司 1947.10 美元。

ICE 美元指數 (DXY) 周一下跌 0.5%，導致本月迄今漲幅收斂為 0.9%，主因是日本銀行 (央行) 總裁植田和男上周暗示，長期推行的負利率政策可能接近尾聲，帶動日元勁揚。

當美元走貶，代表美元計價的黃金對海外買家來說變便宜，有利於價格。但由於美債殖利率周一上揚，使黃金漲勢受抑制， 原因是黃金本身不孳息，當殖利率升高，持有黃金的機會成本也隨之增加。

交易員焦點聚集在本周三的 8 月 CPI 上，這是聯準會 (Fed)9 月決策公布前的關鍵數據。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 說：「黃金本周初始因為美元的些許疲弱而有良好的表現，但短期內仍面臨一些壓力，因為市場仍期待今年會有更多升息。我不認為投資人已經獲得綠燈，還不到可以變得更積極買進黃金的時候。」

芝商所 (CME)FedWatch 工具掩飾，交易員預估 Fed 9 月 19-20 日會議上，有 93% 機率維持利率不變，但 11 月升息預估機率仍有 41%。

在關鍵會議前，Fed 決策官員多次表明他們不渴望升息，但準備好宣布戰勝通膨的人也不多。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Philip Steible 說，黃金期貨要突破每盎司 2000 美元，需要看到 Fed 鷹派程度降低，且美元指數和美債殖利率都下滑。

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