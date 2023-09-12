〈能源盤後〉原油盤中觸及今年新高 但因全球供應趨緊前景 小幅收低

原油期貨價格周一 (7 日) 小幅走低，但稍早因交易員權衡主要產油國減產導致全球供應緊繃的前景，盤中觸及今年新高價位。

能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 22 美分或近 0.3%，收每桶 87.29 美元，盤中高點達 88.15 美元，根據 FactSet，此為最近月 WTI 自去年 11 月以來最高盤中價位。

11 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1 美分，收每桶 90.64 美元，盤中高點達 91.45 美元。

10 月交割的汽油期貨價格上漲近 2.5%，收每加侖 2.72 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.9%，收每加侖 3.36 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.1%，收每百萬 Btu 2.61 美元。

市場驅動力

WTI 原油和 Brent 原油期貨上周漲逾 2%，過去兩周 WTI 原油價格上漲近 10%，係因沙烏地阿拉伯宣布將把自願減產 100 萬桶 / 日的計畫延長實施至年底，且俄羅斯也同步宣布將延長削減供應的舉措。

Sevens Report Research 周一分析報告寫道：「石油市場的基本焦點已自需求面轉向供應面，更具體而言是擔心全球經濟增長放緩將損害消費者在成品油上的支出。這係因沙俄延長減產的舉措讓市場猝不及防。」

將沙俄延長減產舉措這一點納入考量後，「許多預測反映出，實體市場邁向年底供應不足的情形會更加嚴重，再加上 OPEC + 最近意外消息嚇退市場另一波投機者，導致石油價格上漲刷新 2023 年高點。」

「展望未來，目前油價阻力最小的路徑是向上漲，WTI 原油價格正快速接近我們最初預期漲至每桶 89 美元的目標，然而，我們仍認為經濟衰退將開始破壞漲勢。」

本周將有許多石油月度報告出爐，包括石油輸出國組織 (OPEC) 周二將公布的月報，以及國際能源署 (IEA) 周三將發布月報。另外，周三美國預計發布的通膨數據有可能顛覆許多資產類別。