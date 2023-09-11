華為新機相繼展開預購 「星閃」技術引市場熱議

隨著華為 Mate60、Mate60 Pro、Mate60 Pro + 相繼開啟預購，該系列手機特色功能，星閃 (NearLink) 近距離無線通訊技術也引起市場話題。

據華為官方商城上的資訊，搭載華為新一代操作系統鴻蒙 4 (HarmonyOS 4) 及以上的華為部分型號手機支援星閃技術，目前是 Mate 60 系列手機支持該項功能。

華為星閃概念股上周五 (8 日) 午後拉升，截至收盤，榮聯科技 (002642-CH)、高鴻股份 (000851-CH) 漲停，當虹科技 (688039-CH) 漲超 10%，九聯科技 (688609-US) 漲超 5%。

星閃最初於 8 月 4 日發布，是華為在開發者大會 HDC 2023 上發布的新一代近距離無線連接技術。傳統的無線連接技術中具代表性的是藍牙、WiFi。在華為發布會的投影片上，藍牙與 Wi-Fi 的圖標變化後融合形成了星閃的圖標，意味著該技術集合藍牙和 WiFi 等傳統無線技術的優勢。

與傳統無線連接相較，星閃功耗減少 60%、傳輸速度提升 6 倍，並且具有更低延遲、連接更穩定的能力，此外，覆蓋距離擴大 2 倍，連接數增加 10 倍，旨在「為鴻蒙萬物互聯提供更強大的連接」。

該項技術取得成功的意義，不僅標榜著原生於中國的技術，同時也將對智慧裝備互聯，即對物聯網 (IoT) 基礎設施建設的有著強大推動作用。

事實上，如今現有的主流無線短距通訊技術無法滿足「萬物互聯」的傳輸要求。相關問題包含，藍牙的速率和延遲等劣勢，以及 WiFi 的不同步和系統效率等。

根據星閃產業化白皮書，從標準、商用晶片和模組的進展預測，星閃典型應用場景的大規模的商業落地，有望在 2023 年至 2024 年實現。