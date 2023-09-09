基泰未如期準時開重訊 證交所祭10萬罰單要求限期說明

基泰建設 (2538-TW) 因施工導致鄰房受損，證交所要求基泰必須在今 (9) 日前往證交所召開重大訊息說明會，但基泰卻以準備不及為由未能如期召開，證交所對此對基泰處以 10 萬元違約金。

證交所表示，已要求基泰必須明 (10) 日下午 6 點前到證交所補開重大訊息說明會，如果屆時仍未在期限內舉行記者會，將加重對基泰建設的違約金處分。

基泰建設位於台北市中山區大直「基泰大直」建案，7 日晚間疑似因施工不慎，導致鄰近 6 棟房屋坍陷，部分位於一樓房屋更因此下陷淪為地下室，惟基泰高層迄今遲未出面說明，引發輿論撻伐。

不僅董、總高層持續神隱，證交所要求基泰必須在今天到證交所召開重大訊息說明會，就工安事件後續處理、公司財務及股東權益等影響對外說明，惟基泰以準備不足為由，無法如期召開，遭證交所開罰 10 萬元。

證交所除下通牒要求基泰必須在 10 日下午 6 點前召開重大訊息記者會，證交所也將在 11 日派員前往基泰進行內控實際查核，呼籲基泰應就相關事件後續處理情形、外界所提疑義及對公司財務業務等影響等對外充分說明，以保護全體股東之權益。

基泰工安事件也拖累股價，基泰 8 日股價開盤隨即打入跌停鎖在 13.35 元，終場共 1 萬 24 張委賣單排隊求脫手。

