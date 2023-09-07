鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至14.76元，預估目標價為490元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對台光電(2383-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.76元上修至14.76元，其中最高估值16.28元，最低估值12.19元，預估目標價為490元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|16.28
|26.75
|28.18
|最低值
|12.19
|18.48
|18.63
|平均值
|14.57
|21.69
|24.71
|中位數
|14.76
|21.67
|24.58
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|41,248,000
|56,655,000
|55,908,470
|最低值
|33,253,000
|35,888,000
|49,637,000
|平均值
|38,450,930
|46,640,390
|52,752,300
|中位數
|38,784,000
|46,499,690
|52,058,310
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.24
|16.5
|11.33
|10.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|38,672,549
|38,500,026
|27,200,786
|24,865,522
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。