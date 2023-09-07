鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估上修至1.48元，預估目標價為82.73元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.48元上修至1.48元，其中最高估值2.22元，最低估值1.2元，預估目標價為82.73元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.22
|6.09
|7.09
|最低值
|1.2
|2.04
|5.08
|平均值
|1.53
|4.34
|5.94
|中位數
|1.48
|4.29
|5.53
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|26,954,000
|30,885,000
|33,211,000
|最低值
|23,627,000
|26,189,000
|29,899,000
|平均值
|24,790,970
|28,772,610
|31,300,010
|中位數
|24,669,000
|28,898,500
|31,028,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.94
|9
|8.19
|8.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,129,710
|32,524,688
|25,421,687
|23,791,315
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。