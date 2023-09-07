股債平衡報酬佳 元大龍頭平衡基金今年報酬17.7%同類型第一

以平衡風險著稱的平衡型基金，今年以來受惠於股市走揚、債券維持高殖利率，8 檔跨國投資平衡型基金今年以來平均上漲逾 1 成，且受惠於龍頭股領漲全球股市，去年剛成立即造成話題的元大全球優質龍頭平衡基金，今年以來上漲 17.7% 不僅為同類型金第一，更勝過跨國投資一般股票型基金平均。法人表示，面對美國通膨受控但高利率將維持一段時間，股市利多效應可能受到壓力，股債平衡將使投資更具風險分散與布局彈性，是參與未來行情的首選策略。

法人指出，經歷 2022 年罕見的股債齊跌後，股債資產「甜蜜買點、價值投資」機會來臨，平衡型基金成為參與反彈，又能控制波動風險的最佳工具。而現階段全球股債再度走勢分歧，反映 AI 題材、升息放緩等利多，股市持續走揚，而債券由美國高利率牽制，持續位於高殖利率位置，並在通膨預期受控下價格恢復穩定，創造平衡型基金充分發揮自由調整股債配置優勢的極佳環境。

統計國內 8 檔跨國投資平衡型基金表現，今年以來平均上漲 11.5%，其中表現最佳的元大全球優質龍頭平衡基金，聚焦投資龍頭股債完整參與龍頭股領漲行情，上漲 17.7% 排名第一，短、中、長期績效均為同類型最佳，表現亦優於國投資一般股票型基金平均。

元大投信指出，目前高利率環境可能比預期維持的更久，擁有龐大現金流的龍頭企業因較少依賴銀行貸款，受影響的程度相對緩和，因此龍頭企業是現階段投資首選，今年以來美股也確實是龍頭股漲勢更勝中小型股，不過隨著股市漲多，升息預期放緩與 AI 題材的利多效應明顯減少，隨股市指數拉升，評價面的上檔壓力也明顯出現，此時更顯股債平衡配置的重要性，特別是目前債券價格築底，AAA-A 公司債指數殖利率達 5.4%，具備一定的收益避險價值，平衡型基金是追成長、控風險，攻守一體的投資選擇。

近期美銀及摩根大通證券相繼收回對美國經濟衰退的預估，顯示美國經濟較預期更有韌性，在預期美國升息見頂、利率政策轉趨溫和情況下，擁有訂價能力及商業模式的龍頭企業，可望脫穎而出。法人建議，對於風險控管有嚴格要求的投資人，可選擇兼顧報酬和波動管理的全球股債平衡型基金，在參與股票上漲空間的同時，同步追求比債券資產更優渥的報酬。