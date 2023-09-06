末日博士麥嘉華：美元主導地位搖搖欲墜

美元長期以來一直是全球主要儲備貨幣，由於美國經濟強勁的和穩定的政治體系，美元也被視為是避險貨幣，但素有末日博士之稱的麥嘉華 (Marc Faber) 表示，美元主導地位如今已經搖搖欲墜。

麥嘉華表示，他認為，隨著時間的推移，美元將變得一文不值。此外，他也對美國央行持高度批評態度。「美聯準會與其他政府機構和政客一樣，他們都在撒謊。他們會說公眾需要聽到的內容。他們無法承受股市下跌 50%，所以他們會印鈔票。」

麥嘉華指出，隨著未來通貨膨脹將再度加速，投資人應該把錢放在美元區域之外，包括美國的親密盟友和附庸國或省份，即加拿大、澳洲、英國和紐西蘭。

麥嘉華還警告投資人，把錢放在銀行有風險，因為銀行不再安全，且通膨非常高。他更加推薦抵禦通膨的黃金，以及房地產。

Eurizon SLJ 資產管理公司先前表示，20 年來，美元的準備貨幣地位逐漸受到侵蝕，儘管美元在國際貿易中的實力仍然不容挑戰，但它在 2022 年出現了急劇下降。

美國財政部長葉倫曾說，美元在全球外匯存底中的比重將緩慢下降，但不存在可以完全取代美元的替代品。她強調，美國有流動性強、開放的金融市場，強有力的法治，而且沒有資本管制，任何國家都不太容易想出一種繞過美元的辦法。

她補充稱，隨著時間的推移，其他資產在各國外匯存底中所佔的比率將逐漸增加，這是種自然的多元發展趨勢，但無疑地，美元仍是占據主導地位的準備資產。