〈陸港盤後〉「認房不認貸」政策持續發威 香港地產股狂飆

中國 A 股市場三大指數周三（6 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.12%，但港股地產股狂飆，顯示「認房不認貸」政策持續發威。

滬指周三收盤漲 0.12% 報 3,158.08 點，深成指跌 0.24% 報 10,515.21 點，創業板指跌 0.47% 報 2,101.4 點；兩市成交額合計人民幣 7,713 億元，「北向資金」淨流入 0.41 億元。

半導體類股強勢拉升，地產、化工、保險、石油、汽車等族群走高，衛星導航、6G、消費單子等類股活躍，農業、電力、醫藥、鋼鐵、釀酒等族群同步走低。

香港恒生指數周三收盤跌 0.04% 報 18,449.98 點，恒生科技指數跌 0.4% 報 4,176.84 點。中國恒大股價暴漲逾 82%，融創中國飆漲逾 68%，碧桂園的漲幅也超過 20%。

中國政府提出「認房不認貸」政策，是近日地產股躁動的起點。北京和上海市政府在上周五宣布執行「認房不認貸」政策，至此四座一線大城全面落實「認房不認貸」。此外，近日多座城市也持續鬆綁限購、銷售等方面的政策，天津調整區域限購措施，瀋陽取消二環內限購政策。

中銀證券表示，一線城市宣布執行首套房「認房不認貸」，對外地有過貸款紀錄本地無房的家庭、本地賣一買一的置換家庭，是一大福音。

受政策利多影響，一線城市新房與二手房成交有所回升。以北京為例，中原地產的數據顯示，北京二手房 9 月 2 日～3 日成交 2,800 餘套，是 8 月周末成交均值的兩倍。新房 9 月 2 日成交 1,800 餘套，已超過 8 月北京新房網簽成交總量的 50%。

上海市房地產交易中心相關部門在周一召開仲介機構討論會，溝通近期房地產市場的情況，並了解「認房不認貸」新政實施效果，包括新增客戶、掛牌量、轉定情況、房價波動等。

業界人士指出，各地剛落實政策，仍需時間檢驗實質效果。目前市場活躍度與成交量有所回升，但多為前期累積客戶。對房價而言，政策落實時間較短，未出現大幅波動。

分析師認為，「認房不認貸」政策有助於改善型人群，對剛需客戶而言，政策仍有改善空間。