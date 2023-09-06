傳老闆暫時不賣球隊 曼聯單日大跌18% 市值蒸發7億美元

英國媒體報導，由於未能收到理想報價，曼聯 (MANU-US) 老闆格雷澤 (Glazer) 家族已擱置球隊出售事宜，消出傳出後，曼聯在紐約證券交易所股價大跌。

曼聯股價周二 (5 日) 暴跌 18%，為公司上市 11 年來的最大跌幅，市值蒸發約 7 億美元。曼聯股價盤中一度下跌 20%，目前的估值約為 32 億美元，遠低於格雷澤家族早前要求出售球會的 75 億美元 (60 億英鎊) 要價。

《每日郵報》引述消息人士的話稱，格雷澤家族可能會在 2025 年再次嘗試出售球隊，他們預計，屆時條件的改善可能會吸引更多競標者。

報導稱，格雷澤家族希望靠著電視轉播權收入的增長、2025 年起世界俱樂部盃擴軍至 32 隊以及即將到來的 2026 年世界盃，來抬高曼聯的售價。

英國首富 Jim Ratcliffe 長期支持曼聯，而 Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani 為首的卡達財團也傳有意收購，有消息稱，雖經多輪報價，但談判已中止，據《ESPN》報導，兩方最終都未能和賣方會面。

本賽季迄今，曼聯在已經進行的前四輪英超聯賽中表現不佳，僅取得了 2 勝 2 負的戰績，位列積分榜的第 11 位。