盤後速報 - 凱崴(5498)下週(9月12日)除權息0.21元，預估參考價11.42元

凱崴(5498-TW)下週(9月12日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.1元，股票股利0.11元，合計股利0.21元。
以今日(9月5日)收盤價11.65元計算，預估參考價為11.42元，權息值合計為0.23元，股息殖利率0.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
凱崴(5498-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電鍍液乾膜鑽頭等印刷電路板原料之設計製造加工買賣業務。印刷電路板專用機之設計、製造、買賣業務。前各項產品之代理、經銷、報價、投標業務。近5日股價上漲3.98%，櫃買指數上漲3.72%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/09/12
|11.65
|0.0999
|0.86%
|0.1149
|2021/09/08
|16.55
|0.2
|1.21%
|0.4
|2020/09/01
|11.5
|0.03
|0.26%
|0.27
|2018/08/28
|10.85
|0.018
|0.17%
|0.16
|2007/06/21
|18.75
|0.5
|2.67%
|0.5
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