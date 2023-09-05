盤後速報 - 神準(3558)下週(9月12日)除息5元，預估參考價273.5元

神準(3558-TW)下週(9月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(9月5日)收盤價278.50元計算，預估參考價為273.5元，息值合計為5.0元，股息殖利率1.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

神準(3558-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為無線網路系統產品與服務(Wi-Fi)之設計開發、製造及買賣。有線網路系統產品與服務(Switch)之設計開發、製造及買賣。企業無線通訊系統產品之設計開發、製造及買賣。近5日股價上漲4.67%，櫃買指數上漲3.72%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/09/12 278.50 5.0 1.8% 0.0
2022/08/11 232.0 3.0 1.29% 0.0
2021/08/31 96.3 4.0 4.15% 0.0
2020/07/08 114.5 5.2 4.54% 0.0
2019/07/09 101.0 6.5 6.44% 0.0

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