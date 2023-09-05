茅台醬香拿鐵熱銷 爆紅原因有這些

貴州茅台與瑞幸咖啡推出的聯名款咖啡「醬香拿鐵」4 日正式上架開賣，一推出就獲得熱搜排行第二的位置，並且有多家門市出現的熱銷盛況。事實上，縱觀近年來的聯名產品，真正能引起風潮的並不多，而本次瑞幸咖啡與貴州茅台的聯名，能夠爆紅的原因值得討論。

隨著聯名產品的推出，貴州茅台的股價也一路飆漲。對於貴州茅台來講，這次的聯名品不但打破傳統酒企在大眾心中的印象，同時更獲得年輕一代的青睞，流入的實際收益可說是振奮人心。

至於本次瑞幸咖啡和貴州茅台的聯名爆紅的原因，有專家認為，反差感就是其中一項因素。醬香拿鐵的反差感首先體現在價格上。據淘寶商品網站顯示，貴州茅台經典款最低價也要 1499 元一瓶，而瑞幸咖啡則是每週皆會發放 9.9 元的優惠券，將近 150 倍的價差可說是本次聯名成功的關鍵之一。

另外，口味上的反差感也擊中了消費者的獵奇心理。酒會令人昏昏欲睡，咖啡則重在提神醒腦。在好奇心的驅使下，消費者也會去購買產品。

專家也說，造成爆款的另一項原因，是「酒文化」盛行的中國，茅台可說是正式場合的必備嘉賓。一瓶茅台可能比一大名牌更加符合中國市場的文化語境。

最後也是最重要的，就是瑞幸的下沉市場。相較於貴州茅台自己推出的茅台味冰淇凌，顯然與瑞幸咖啡聯名的醬香拿鐵受到了更大的關注度，而這一切也得益於瑞幸的下沉市場。有網友甚至點名，茅台沒有與星巴克合作，是因為星巴克的客人較多高階人士，都會開車，但相比之下，會買瑞幸咖啡的人大多都擠地鐵。

在這場營銷活動中，茅台收穫了年輕族群的追捧與喜愛，在該群體中擴大了傳統品牌的知名度。而瑞幸則是藉茅台之勢提升了品牌的檔次，可以說令人鼓舞的雙贏式聯名。