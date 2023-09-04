中國多建案「收回折扣、連夜漲價」？部分售房處火爆！

距離廣州、深圳宣布「認房不認貸」僅過去兩天，北京、上海也在上周五（1 日）宣布執行這項政策，至此一線城市全面實施「認房不認貸」政策。

據《21 世紀經濟報導》報導，業界人士認為，這意味著中國房地產市場底部可能已經確立。這兩天是房市「認房不認貸」政策第一個周末，市場反應如何呢？

「9 月 1 日是我們開盤幾個月以來，工作日期間賣得最好的一天，起碼賣了八套。原本大家晚上 9 點就基本下班了，之後有人要訂房，我們又趕緊回來，售房處整晚都開著。」 越秀天玥售樓處工作人員在上周六說。

北京在上周五晚間 7 點左右宣布全面執行「認房不認貸」，多個建案售房處連夜不休，部分建案宣稱要漲價，越秀天玥也連夜取消部分戶型購房優惠。

上海上周五傍晚發布新政後，房市的反應也是立竿見影。一些房仲公司一夜之間掛牌量就增加 1,000 多套，不少改善型剛需客戶也紛紛考慮出手。

上周六一早，在上海黃浦區一家房產仲介門市，謝先生正在向工作人員咨詢購房事宜。他說自己從山東來上海十多年了，因為在外地貸款買過房，所以之前在上海屬於二套，首付高，買不起。聽到上海實施「認房不認貸」後，很興奮，一早就來問問。

「8 月份市場下行超出了市場預期，迫切需要在『金九銀十』、年底銷售旺季來臨之際，通過『北上廣深』等一線城市政策調整，帶動預期穩定。」廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，「北上廣深」帶動的三大都市圈，都市圈房市佔全國房市新房市場銷售金額的比率達到 70%，這是房市的基本盤，也是穩定房市的抓手。

「一線城市的政策過往都是處於收緊狀態，即使是去年下半年開始市場整體出現降溫，一線也都保持巋然不動。」58 安居客研究院院長張波認為，政策鬆綁代表中國市場底部已經確立，透過政策釋放一波自住需求，將有利於一線城市熱度回升，並帶動全國更多城市走出低迷行情。

他並說，「認房不認貸」政策落地，預料在一線中短期效果會較為明顯。一方面由於置換需求抬頭，會帶動二手房掛牌量提升，同步拉升二手房成交量；另一方面，市場上中高檔住宅的需求量也會進一步增大，置換需求入市會更加積極，市場觀望氛圍會大大消減。

中指研究院市場研究總監陳文靜則認為，一線城市已全面落實首套房「認房不認貸」，各地也將加速落地，降低首付比率、降低二套房貸利率，以及降低存量（既有）房貸利率。政策暖風頻吹，核心城市房地產市場將迎來一波向上行情，「金九銀十」市場可期。

「核心城市房地產市場有望逐漸回穩，從而帶動全國房地產市場逐漸修復。未來四個月，全國房地產市場能否回穩，對於宏觀經濟大盤至關重要。」陳文靜說。

