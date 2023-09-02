〈貴金屬盤後〉美就業增幅緩 金價小漲 本周上揚1.4%

黃金期貨周五 (1 日) 小漲，雖然美國 8 月非農就業增幅趨緩，但因投資人仍舊對聯準會 (Fed) 利率前景採取觀望姿態，使黃金脫離盤中高點。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 1.20 美元或近 0.1%，報每盎司 1967.10 美元，盤中最高曾漲至 1980.20 美元。

黃金期貨本周仍上漲 1.4%。

美國勞工部周五公布，8 月非農就業人口新增 18.7 萬人，高於分析師預估的 17 萬人，但比前幾個月下滑，工資成長也降溫。失業率則從前月的 3.5% 上升到 3.8%。

Libertas 財富管理集團總裁 Aaam Koos 說：「當人們看到就業數據降溫，加上預期 Fed 本月可能重新考慮再次升息，就會期待金價上漲。然而，這項數據也促使美債拉回、殖利率彈升，在黃金和影響黃金價格的輔助因素之間，引發一場拉鋸戰。」

美元攀高，ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.5% 至 104.17，10 年期美債殖利率則從周四的 4.09% 上揚至 4.18%。

Koos 說，黃金市場正在經歷某種被投資人自滿時期，交易員想先知道 Fed 將會做什麼。

供給管理協會 (ISM) 調查顯示，美國 8 月製造業景氣連續第 10 個月萎縮，但萎縮步調減緩。

紐約獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「ISM 報告讓黃金由大漲轉為小漲，短期內可能徘徊在 1920 美元到 1960 美元之間。黃金市場可能正在等待更多和 Fed 9 月會議利率決策有關的線索，包括新的點陣圖。」

芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，押注 Fed 9 月按兵不動的機率，從就業數據公布前的 89% 上升到 93%。

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