鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至1.33元，預估目標價為25.7元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.33元上修至1.33元，其中最高估值1.59元，最低估值1.23元，預估目標價為25.7元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1.59
|1.76
|1.78
|最低值
|1.23
|1.26
|1.46
|平均值
|1.37
|1.46
|1.64
|中位數
|1.33
|1.42
|1.67
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|67,605,880
|72,521,790
|73,024,360
|最低值
|59,577,000
|61,982,000
|68,400,580
|平均值
|62,808,690
|66,153,660
|71,720,260
|中位數
|62,631,900
|66,381,550
|72,900,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.1
|1.54
|1.43
|1.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|54,805,919
|57,897,440
|56,249,044
|54,522,618
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。