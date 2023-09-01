蘇拉颱風來襲 港股上午延後開盤 可能全天休市

「蘇拉」颱風來襲，香港交易所在周五（1 日）宣布，由於天文台已發出八號颱風信號，證券市場（包括滬深港通北向交易）與衍生商品市場上午交易時段延後開盤。

根據港交所相關規定，若八號或以上颱風信號／極端情況警告於早上 9 時仍然生效，早上將暫停交易。若八號或以上颱風信號／極端情況警告於中午 12 時或之前取消，香港交易所證券及衍生商品市場的商品將於下午恢復交易，並會在颱風信號／極端情況警告解除約 2 小時後的整點或 30 分開始交易。若八號或以上颱風信號／極端情況警告於中午 12 時仍然生效，證券與衍生商品市場將全日暫停交易。

香港天文台周五 7 時 45 分更新的熱帶氣旋警告顯示，周五大部分時間會維持八號烈風或暴風信號，這意味著港股很可能會全天休市。

「蘇拉」颱風的中心周五早晨 5 時位於香港東偏南方大約 270 公里的南海東北部海面上，就是北緯 21.7 度、東經 116.6 度，中心附近最大風力有 16 級，中心最低氣壓為 930 百帕，七級風圈半徑 250-280 公里，十級風圈半徑 130 公里，十二級風圈半徑 70 公里。

「蘇拉」颱風預測將以每小時 10-15 公里的速度向西偏北方向移動，強度變化不大，將於周五夜間到周六上午在廣東惠東到台山一帶沿海登陸，也不完全排除在廣東中部近岸海面向西偏南方向移動的可能性。