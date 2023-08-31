高還有更高 有望複製飆股行情之潛力股

永誠資產管理處兩週前提及之 3715 定穎投控，分享後兩週續漲 40%，在內資法人連續買超及融資融券同步增溫帶動股價強漲下，成為盤面焦點。大盤低檔震盪過程中，仍有籌碼集中推升之強者恆強個股。

今天要談的標的可謂定穎第二，在定穎連續創高後，車用板相關企業也走拉出強勁補漲走勢。

2402 毅嘉，跟定穎同樣屬於車用板比重很高的 PCB 廠。

毅嘉主要生產軟板及機構件，以軟板為大宗，而營收以產業應用類別分類來看，車用是最核心的一塊，從三年前車用比重不到 45%、兩年前超過 5 成，去年超過 6 成來看，毅嘉在產品組合調整上，車用軟板顯著增加，並減少手機、平板、光通訊等類別，正走在一條正確的道路上。

筆者今年 Q1 提出以下看法：針對車市部分，個人傾向非屬於成長性強勁的一年，因有國際研調機構預期 23 年汽車銷量較去年高，但幅度也屬於低個位數，且有可能因為全球消費力道回溫有限，再下修一些也不為過；反而應是用一個成長相對於多數產業穩健，且長期需求能見度高的市場來看待。

要說車用板有特殊重大利多，目前判斷上也不至於，但此類標的即有在盤面方向不明，主流類股續航力不足時，成為盤面關注焦點；毅嘉原先本益比即較定穎還高，但股價高檔整理過程大多皆較定穎高價，且毅嘉 7 月營收為今年新高、2016 年來次高，顯示車用市場需求穩健。

此外，有關近期提到的南向擴廠趨勢，毅嘉也在馬來西亞設有製造中心，針對未來地緣政治不確定性也可透過全球化布局來抵銷；籌碼面上也可見大股東於今年上半年陸續增加持股，皆為股價提供波段推升力道。

近期股價再創波段新高，從比價效應及連續拉出兩根長紅 K 仍屬剛發動型態，技術面應仍有吸引後續追價買盤條件，為短中長期皆值得關注之標的。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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文章來源: 永誠資產管理處

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