鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至4.19元，預估目標價為67.75元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對東陽(1319-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.19元上修至4.19元，其中最高估值4.98元，最低估值3.75元，預估目標價為67.75元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|4.98
|4.98
|5.22
|最低值
|3.75
|4.06
|4.67
|平均值
|4.24
|4.52
|4.94
|中位數
|4.19
|4.54
|4.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|23,010,000
|24,785,000
|26,750,000
|最低值
|22,194,000
|23,234,000
|24,330,000
|平均值
|22,660,000
|24,126,000
|25,540,000
|中位數
|22,666,500
|24,187,500
|25,540,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.64
|1.16
|1.39
|3.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|21,282,606
|18,380,295
|17,322,986
|21,613,680
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。