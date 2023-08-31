鉅亨速報 - Factset 最新調查：GIS-KY(6456-TW)目標價調降至69.3元，幅度約6.2%

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對GIS-KY(6456-TW)提出目標價估值：中位數由69.3元下修至69.3元，調降幅度6.2%。其中最高估值80元，最低估值61元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予GIS-KY(6456-TW)評價：積極樂觀0位、保持中立6位、保守悲觀0位。
GIS-KY(6456-TW)今(31日)收盤價為61.9元。近5日股價上漲0.16%，相關光電類指數近5日上漲1.34%，台灣加權指數上漲0.86%，股價波動與大盤表現同步。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。