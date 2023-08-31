【選股策略】指數櫃買雙雙站上月線！8檔受惠國防預算創高的急漲軍工股一次看！

一、盤勢焦點 – 櫃買站上月線，多軍反攻號角

台股收盤下跌 0.51% 收在 16634 點，櫃買收盤上漲 0.64% 收在 213.28，大盤跟櫃買雙雙站上月線，盤勢回到多方控盤。

美股昨日 4 大指數皆大上漲，AI 指標股輝達更是創下收盤價歷史新高。

籌碼部分外資在台股期貨 (大台) 的未平倉餘額依然留空單，不如以往偏多。

上上週提到：

人民幣大貶也帶動台幣貶值至 32，但行情就這樣一路向南了嗎？倒也未必，多頭的種子已悄然發芽。

兩週過去，隨著財報公布完畢，加權指數和櫃買指數已築短底開始反彈，投信已連 20 買，持股水位創下新高，官股行庫也是買多於賣，盤勢氣氛回溫。

二、國防預算創新高 – 急漲軍工概念股

回顧盤面，在 8/15 財報公布日後，逐漸開始築底，因為財報不如預期，搭配股價修正，很容易讓投資人產生失望賣壓，但行情其實就默默開始轉向。

Nvidia 昨日收盤再創新高 (NVDA)，但盤面 AI 股已經熱了好一陣子，籌碼趨於凌亂，此時市場資金會開始找尋新的做夢題材。

近期新聞中可以發現幾大亮點：

1. 明年國防預算創下歷史新高 => 國防相關概念股充滿想像空間

2. 生技將有機會成為下個兆元產業 => 生技休息已久重新復活帶動櫃買往上

3. 晶圓代工掀價格戰 => IC 設計不再需要同時擔心代工價格不降和終端需求不振

今天的盤面約有 3/4 的股票上漲，盤面氣氛熱絡，近期又以軍工、生技、IC 設計這些跌幅較多的板塊出現族群性反彈，投資人不妨留意籌碼，若有族群性的投信認養狀況，則可留意投資機會。

今天就先以軍工為例，和大家分享可以如何從急漲的族群中找尋投資機會。

(2022 年兩大熱門特輯：關於財報的 9 種選股策略、策略聯盟，更深入估值及評價細節請看：豐 XQ 殿堂 9 堂估值大補帖)

三、急漲軍工概念股

急漲軍工概念股選股邏輯主要有 3 個部分

1.8/15 以來上漲逾 10%

2. 成交金額大於 5000 萬

3. 屬於 XQ 分類的軍工概念股

用這 3 個因子選出來的軍工概念股有 8 檔，分別是 (2634-TW) 漢翔、(6829-TW)千附精密、(2645-TW)長榮航太、(5222-TW)全訊、(4572-TW)駐龍、(8222-TW)寶一、(4916-TW)事欣科、(8033-TW)雷虎

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