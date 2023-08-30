法國電力再生能源宣布 簽署台灣環洋離岸風電計畫行政契約

法國電力再生能源 (EDF Renewables)今 (30) 日完成離岸風力發電計畫行政契約簽署程序，該風場於 2022 年 12 月獲區塊開發第一期 2027 年完工併聯、獲配容量 440MW 專案開發權，為法國電力再生能源在台灣第一個離岸風電專案。

法國電力再生能源和台亞風能分別持有環洋專案 80.1% 和 19.9% 股權。環洋專案位於彰化縣外海，風場範圍約 53 平方公里，水深約為 15 至 45 公尺。該風場將採用固定式水下基礎，預計每年發電量可達約 16 億度電，約可供應 46 萬戶家庭一年用電所需。

法國電力再生能源在全球擁有超過十年離岸風電專案開發、建設、營運和維護的經驗，包括浮動式離岸風電技術，並在美國等市場取得成功，也期待在台灣進一步投入浮動式離岸風場專案開發。

法國電力再生能源集團國際業務部總裁 Frederic Belloy 表示，非常高興在今天完成行政契約簽署，台灣是亞太地區離岸風電開發進程最快、且最具潛力的市場之一，預計 2025 年將達到 5.7 GW 的裝置容量。為此，將在專案開發、建設和運維等不同階段，引進法國電力再生能源厚實的專業能力和豐富的實戰經驗。