鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估下修至25.23元，預估目標價為2475元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對信驊(5274-TW)做出2023年EPS預估：中位數由25.99元下修至25.23元，其中最高估值34.75元，最低估值22.72元，預估目標價為2475元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|34.75
|61.13
|86.5
|117.99
|最低值
|22.72
|38.68
|56.52
|117.99
|平均值
|26.23
|49.57
|72.83
|117.99
|中位數
|25.23
|50.96
|75.05
|117.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3,460,000
|5,681,000
|8,228,000
|10,826,000
|最低值
|2,834,180
|3,950,000
|5,828,350
|10,826,000
|平均值
|3,046,920
|4,943,190
|6,906,560
|10,826,000
|中位數
|2,999,000
|5,057,000
|6,991,500
|10,826,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|55.72
|38.3
|29.38
|24.39
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,210,128
|3,637,632
|3,063,552
|2,484,295
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5274/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。