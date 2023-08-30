綠能股跌跌不休 花旗列這8檔：恐還有得跌！

綠能股過去一年已大幅下跌，花旗集團策略師警告，少數股票可能還會再下跌。

最大綠能 ETF──iShares 全球綠能 (ICLN-US) 及其規模小得多的同類 ETF──Invesco 全球綠能 (PBD-US) 過去一年均下跌 25% 以上。

《通膨削減法案 (IRA)》去年年中通過後，美政府撥款數十億美元以支撐綠能計畫，令這兩檔 ETF 均曾受益。

需求疲軟是近期拋售背後的原因之一。太陽能設備公司 Enphase Energy (ENPH-US​​) 是 iShares 基金最大的持股公司之一，但該公司一再示警，由於居高不下的利率導致客戶削減支出，需求正在減弱。

花旗銀行分析師 Drew Pettit 和 Scott Chronert 認為，綠能股領域最可能進一步下挫的是那些「現金下降最明顯且自由現金流為負」的公司。

花旗考察全球綠能股，挑出過去 12 個月自由現金流下降以及現金消耗或支出最明顯的股票。

上榜的 8 大公司是：

綠能燃料電池公司 Plug Power (PLUG-US)──現金消耗接近 20 億美元。 Ballard Power Systems (BLDP-US) ──現金消耗 1.88 億美元。 電動車股相關的 Rivian Automotive (RIVN) ──現金消耗了 47 億美元。 ChargePoint Holdings (CHPT-US) ──現金消耗為 3.87 億美元。 Fisker (FSR-US) ──現金消耗分別為 1.52 億美元 太陽能公司 SunPower(SPWRUS)──現金消耗達 3.84 億美元。 Sunnova (NOVA-US) 能源國際公司 (NOVA-US) ──現金消耗 2100 萬美元。 能源公司 ACEN (ACEN-US) ──現金消耗 3300 萬美元。

Rivian、Plug Power、Ballard Power Systems、Fisker、SunPower 和 ACEN 未回應置評請求。ChargePoint 拒絕置評。

Sunnova 表示，執行長 Robert Lane 7 月時表示，公司正在擴大軟體開發投資，但預計支出增長率將在年底見頂。

另外，花旗將雷諾 (Renault) 列入其選擇的綠能股之一，認為該產業若獲廣泛認可時，該股將大幅上漲。

然而，美銀證券全球研究團隊上個月列出一份清單，即預期聯邦綠能支出增加時可望受益的股票，其中包括風能公司 TPI Composites (TPIC-US) 和 Sunnova。