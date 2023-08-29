順豐控股上半年淨利潤人民幣41.8億 激增66.23%

中國快遞巨擘順豐控股周一（28 日）晚間公布半年度報告，儘管上半年全球經濟承壓，但順豐控股依然實現上市以來最佳利潤，上半年營業收入為人民幣（下同）1,243.66 億元，淨利潤為 41.76 億元，年增 66.23%。

順豐上半年扣非後淨利潤為 37.05 億元，較去年同期暴增 72.51%；每股收益為 0.86 元，躍增 68.63%；資產負債率為 53.58%，較去年末下降 1.09 個百分點。

順豐的日常經營現金流與財務結構整體保持穩健，經營活動現金流量淨額為 138.25 億元，現金流健康。

順豐上半年利潤優於預期，一方面來自順豐不斷擴大優勢業務的增量，另一方面也得益於業務結構調優及新業務轉虧為盈，以及內部精細化管理壓低成本。

順豐是中國名列前茅的貨運航空公司，上半年全貨機數量達到 99 架，國內航線超過 2,400 條，國際航線超過 3,000 條，航空總貨量超過 99 萬噸，國內貨量佔全國航空貨郵運輸總量的比率達到 35.2%。

截至 6 月底，順豐鄂州樞紐轉運中心已經基本完成分揀設備安裝、調試及與機場系統各環節的整場聯調工作，進入場地試運行階段，並計劃在第 3 季陸續投入營運。

同時，順豐正逐步規劃調整空網布局，利用鄂州樞紐打造軸輻式航空網絡，有望進一步提升高時效服務覆蓋城市，並透過增加大型飛機以降低航空單位成本。

國海證券分析師認為，順豐堅持業務健康發展，持續為客戶提供高時效高品質服務。隨著下半年鄂州機場樞紐轉運中心投運，將繼續催動時效件增長，產品結構進一步強化。未來順豐將繼續發揮自身長板，實現長期有品質增長。

順豐在 8 月遞交 H 股上市申請，啟動赴港二次上市最主要的目的，就是國際化布局，面向海外市場做更大布局，提升國際化合作夥伴參與度。若順豐順利登陸港股，將成為快遞行業首家「A+H」上市公司。