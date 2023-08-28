中概股億邦國際上半年營收大減84% 交易所業務諱莫如深

中概股億邦國際 (EBON-US) 公布 2023 財年前 6 個月業績，總營收 409 萬 美元，比 2022 年同期的 2506 萬美元大減 83.69%；毛利 99 萬美元，遠低於 2022 年同期的毛利 1424 萬美元；不過淨虧損 838 萬美元，也低於 2022 年同期的淨虧損 1092 萬美元。

根據其財報，億邦國際來自產品的銷售為 114.64 萬美元，較去年同期的 2505.96 萬美元下降 95.24%。

億邦國際作為比特幣礦機市場二哥，大部分客戶在中國。2020 年億邦國際海外業務量逐步萎縮，99.8% 的礦機銷售收入來自中國，主要是一次性銷售合同。

億邦國際董事長兼 CEO 胡東曾表示，公司過去幾年專注比特幣礦機的研發和銷售，相關業務容易受到監管等影響，為實現長期發展，公司計畫大力發展金融科技業務。

2020 年 10 月，億邦國際逐漸披露了朝交易所角色發展。

當年 10 月 14 日，億邦國際宣布在紐西蘭收購一家當地的金融經紀、財富管理服務金融公司，以建立本地數位資產金融服務平台；10 月 22 日，它在澳大利亞成立一家全資子公司，並對外表示，該公司將作為億邦國際成長戰略之一，以建立處於準備階段的數位資產金融服務平台。

2021 年 4 月 5 日，億邦國際發布公告，旗下加密貨幣交易所 EBONEX 正式啟動，合格投資人可以註冊和交易。

EBONEX 上線當天，胡東在公告中評論指出，加密貨幣交換業務的啟動，不僅將擴大公司的加密貨幣業務的收入來源，還將優化區塊鏈產業鏈的發展。

不過胡東在這次財報中表示，「2023 年上半年是一個充滿挑戰的時期。產業波動和宏觀經濟影響尚未導致我們的業績有實質改善，我們的加密貨幣兌換業務、跨境支付和外匯業務一直在穩步發展。」

財報也沒有披露加密貨幣交易所的情況。胡東對此表示：「公司經營一切正常，由於資訊披露限制，等到合適的時候，我們會披露下一步計劃。我們還是很保守，錢還有很多，根本沒有用掉，等有好的機會的話可能會進行布局。」

財報顯示，截至 2023 年 6 月 30 日，億邦國際擁有的現金或者現金等價物為 2.49 億美元，限制性現金 3.9 萬美元。