盤後速報 - 北基(8927)下週(9月4日)除權息1.61元，預估參考價53.75元

北基(8927-TW)下週(9月4日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.66元，股票股利0.95元，合計股利1.61元。
以今日(8月28日)收盤價59.50元計算，預估參考價為53.75元，權息值合計為5.75元，股息殖利率1.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
北基(8927-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為加油站供售汽.柴油。汽機車之潤滑與保養等週邊油品零售、洗車、車輛用液化石油氣。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲18.69%，櫃買指數下跌0.12%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/09/04
|59.50
|0.662
|1.11%
|0.9458
|2022/09/14
|40.05
|0.5883
|1.47%
|0.8543
|2021/09/03
|35.45
|0.4676
|1.32%
|0.0
|2020/08/24
|15.35
|0.2
|1.3%
|0.0
|2019/08/23
|17.05
|0.2
|1.17%
|0.0
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