盤後速報 - 北基(8927)下週(9月4日)除權息1.61元，預估參考價53.75元

北基(8927-TW)下週(9月4日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.66元，股票股利0.95元，合計股利1.61元。

以今日(8月28日)收盤價59.50元計算，預估參考價為53.75元，權息值合計為5.75元，股息殖利率1.11%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

北基(8927-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為加油站供售汽.柴油。汽機車之潤滑與保養等週邊油品零售、洗車、車輛用液化石油氣。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲18.69%，櫃買指數下跌0.12%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/09/04 59.50 0.662 1.11% 0.9458
2022/09/14 40.05 0.5883 1.47% 0.8543
2021/09/03 35.45 0.4676 1.32% 0.0
2020/08/24 15.35 0.2 1.3% 0.0
2019/08/23 17.05 0.2 1.17% 0.0

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