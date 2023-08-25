中國外交部公布中非領導人對話會聯合聲明

中國外交部周五（25 日）公布中非領導人對話會聯合聲明，表示雙方支持彼此維護國家領土完整、主權、安全及發展利益，中方支持非洲國家探索符合自身國情的發展道路，非方則重申堅定奉行「一個中國」政策。

中方也歡迎非洲國家領導人為解決烏克蘭危機採取的建設性行動。雙方呼籲加強對話，建立互信，為衝突雙方營造有利於對話的環境。

以下為聲明全文：

為進一步加強多邊及國際合作，鞏固夥伴關係，促進非洲發展，中華人民共和國主席習近平閣下、南非共和國總統西里爾 · 拉馬福薩閣下於 2023 年 8 月 24 日在約翰內斯堡共同主持中非領導人對話會，會議主題為「促進非洲一體化，共築高水準中非命運共同體」。

出席對話會的有非洲聯盟輪值主席、科摩羅聯盟總統阿扎利 · 阿蘇馬尼閣下，中非合作論壇非方共同主席國、塞內加爾共和國總統馬基 · 薩勒閣下，東部和南部非洲共同市場輪值主席、尚比亞共和國總統哈凱恩德 · 希奇萊馬閣下，東非共同體輪值主席、蒲隆地共和國總統埃瓦里斯特 · 恩達伊施米耶閣下，政府間發展組織輪值主席、吉布地共和國總統伊斯梅爾 · 奧馬爾 · 蓋萊閣下，中部非洲次區域代表、剛果共和國總統德尼 · 薩蘇 - 恩格索閣下，南部非洲次區域代表、納米比亞共和國總統哈格 · 根哥布閣下，阿拉伯馬格里布國家聯盟輪值主席國代表、利比亞國總統委員會副主席穆薩 · 庫尼閣下，薩赫勒－撒哈拉國家共同體輪值主席國代表、查德共和國總理薩利赫 · 凱布扎博閣下，西非國家經濟共同體輪值主席國代表、奈及利亞聯邦共和國副總統卡西姆 · 謝蒂馬閣下，非洲聯盟委員會經濟發展、貿易、工業與礦業委員阿爾伯特 · 穆昌加閣下。

中方熱烈祝賀非洲聯盟前身——非洲統一組織成立 60 周年，歡迎非洲聯盟將 2023 年定為「非洲大陸自由貿易區協定年：加快實施非洲大陸自由貿易區」。雙方強調，非洲大陸自由貿易區具有重要意義，全面投入實施後有望促進非洲經濟轉型，對各領域產生積極影響。中方願支持非洲加強貿易一體化，促進投資，發展價值鏈，提高各自生產和出口附加值產品的能力，助力非洲區域經濟一體化進程。

中方全力支持南非舉辦金磚國家同非洲國家領導人的「金磚 +」對話會，為非洲大陸在全球治理和國際事務中發揮更大作用提供平台。中方大力支持非洲聯盟成為二十國集團正式成員。

非方讚賞中國為支持深化多邊主義提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，堅信中國和非洲的發展將為世界和平和發展帶來更多機遇。雙方將繼續促進中非高品質共建「一帶一路」合作同非洲聯盟《2063 年議程》、非洲各國發展戰略緊密對接，推動中非合作提質升級。

雙方一致認為，中非合作論壇自 2000 年成立以來，聚焦實現中非人民共同富裕與可持續發展，已成為南南合作的高效平台。雙方讚賞《中非合作 2035 年願景》首個三年規劃和「九項工程」落實進展。非方歡迎中方提出《支持非洲工業化倡議》、《中國助力非洲農業現代化計劃》、《中非人才培養合作計劃》等倡議，以支持非洲大陸可持續發展。

中方認為，非洲聯盟《2063 年議程：我們想要的非洲》所倡導的非洲大陸方案和項目對促進非洲社會經濟發展至關重要，區域經濟共同體在執行落實方面發揮核心戰略作用。雙方強調，應對非洲發展挑戰應同《2063 年議程》第二個十年實施計劃緊密協調。發展夥伴均應著眼於支持非洲確定的優先事項，從而確保協調一致，以行動為導向，從戰略角度出發參與非洲事務。

雙方重申繼續推進中非合作論壇機制建設，共同加強論壇後續行動及其評估，確保論壇成果高效、務實、順暢落實。

雙方重申堅定捍衛聯合國憲章宗旨和原則，堅定支持彼此維護國家領土完整、主權、安全和發展利益。中方支持非洲國家探索符合自身國情的發展道路，非方重申堅定奉行「一個中國」政策。

雙方認為「非洲和平與安全架構」是應對非洲大陸安全挑戰和威脅的有力規範框架。鑑此，中方將向非洲聯盟和平基金提供支持，以有效解決非洲大陸衝突。

中方歡迎非洲國家領導人為解決烏克蘭危機採取的建設性和創新性舉措。雙方呼籲加強對話接觸，建立互信，為衝突雙方營造有利於對話的環境。

雙方一致認為，中非合作應關注強化現有全球機制，確保發展中國家參與，展現包容性，贏得全球信任。鑑此，應解決多邊金融機構和聯合國安理會改革這一長期未決的問題。

非洲聯盟輪值主席、中非合作論壇非方共同主席國、非洲次區域和非洲聯盟委員會代表感謝中華人民共和國主席習近平、南非共和國總統拉馬福薩共同主持此次中非領導人對話會，祝賀南非成功主辦金磚國家領導人第十五次會晤。

2023 年 8 月 24 日發表於約翰內斯堡。