升息進入尾聲+企業獲利回神 信用債長線有看頭

美國升息有望接近尾聲，投信認為，目前美債的信用利差反映升息告終，加上通膨、升息對企業影響逐漸趨緩，預估美國企業下半年獲利表現有機會回到正成長軌道，對於信用債是為正向挹注。

統計過去 10 年美國投資級企業債殖利率均值約為 3.3%，目前殖利率水準已攀升至 5.68%，媲美一年前美國非投資等級債的殖利率，而根據過去經驗，當美國投資級債殖利率達 5% 以上時，布局美國投資級企業債通常能有亮眼表現。

從統計數據來看，在殖利率 5% 時進場持有美國投資級債一年，報酬率平均有 6.44%，如果能持有兩年，報酬率將大幅攀升至 13.56%，投資時間拉長到三年，平均報酬率將高達 22.34% 之多，且美國投資等級債殖利率水準來到近幾年高點，又擁有良好財務及信用，具備投資價值。

PGIM 保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈表示，今年以來美國投資級債殖利率 5.68%，優於美國投資級綜合債的 5.03%，以及歐洲投資級企業債的 4.33%，顯見在主要成熟國家的高評等投資級債券資產中，美國投資級公司債殖利率優勢明顯突出。

儘管整體美國投資級債發行企業獲利相較去年衰退 6.3%，主要受到能源類股所拖累，若排除能源企業，第二季企業獲利較去年同期衰退 1.2%，與第一季的衰退 10.9% 相比已大幅改善，也是過去四個季度以來最小幅度的下滑。

就債券產業別來看，黃相慈認為，現階段較為看好具有利差收斂空間的銀行業，此外也可加碼通訊及公用事業，通訊產業主要看好不少公司處於去槓桿模式，目前建議減碼資本財相關產業以及非景氣循環消費產業。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，主要國家的實質利率已回到正值之上，認為後續升息空間有限、利率風險應會低於去年，加上債券收益率拉高後，投資吸引力增加，可將債券維持於較高水位。

許家豪指出，通膨降溫的速度與幅度低於預期，預期今年降息機率低、資本利得空間有限，建議以收息為累積報酬率主要方式，並聚焦聚較佳收益且評級相對較高的多元信用債，在追求收益率的同時也平衡潛在未消退的景氣衰退疑慮、降低來自單一券種的波動風險。