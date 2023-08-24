盤後速報 - 信邦(3023)下週(8月31日)除息8.46元，預估參考價311.04元

信邦(3023-TW)下週(8月31日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.46元。
以今日(8月24日)收盤價319.50元計算，預估參考價為311.04元，息值合計為8.46元，股息殖利率2.65%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
信邦(3023-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子零件加工、製造及其成品之買賣業務。電腦週邊設備、通訊器材、電腦通訊網路及其零組件之製造加工買賣。代理各種電子零件有關產品之報價經銷。近5日股價上漲0.16%，台灣加權指數上漲0.79%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/31
|319.50
|8.46133
|2.65%
|0.0
|2022/08/19
|285.5
|6.9583
|2.44%
|0.0
|2021/08/20
|214.0
|6.2881
|2.94%
|0.0
|2020/07/30
|180.0
|5.3
|2.94%
|0.0
|2019/08/01
|133.0
|4.477053
|3.37%
|0.0
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