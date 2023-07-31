寶雅Q2獲利年增逾6成 惟仍創4個季度來相對低

連鎖美妝生雜業者寶雅 (5904) 今 (31) 日公布第二季財報，單季稅後純益 4.75 億元，年增幅達 65.6%，每股純益(EPS)4.59 元，但獲利還是在 4 個季度來相對低點。

寶雅第二季合併營收 52.81 億元，季減 0.23%，年增 20.78%，營業毛利 21.86 億元，季減 7.69%，年增 23.95%，毛利率 41.39%，季減 3.36 個百分點，年增 1.06 個百分點，營業利益 5.96 億元，年增 61.62%，營益率 11.29%，年增 2.86 個百分點，稅後純益 4.75 億元，年增 65.64%，惟季減 27.8%。

而寶雅上半年合併營收 105.74 億元，年增 16.38%，營業毛利 45.54 億元，年增 20.07%，毛利率 43.07%，年增 1.32 個百分點，營業利益 14.3 億元，年增 40.45%，營益率 13.52%，年增 2.32 個百分點，稅後純益 11.33 億元，年增 43.06%。

截至 6 月底為止，寶雅於全台共有 328 間寶雅、41 間寶家，近期全新規劃推出「融合式店中店」，將以 POYA 雙品牌概念，在寶雅店內設置旗下居家生活店品牌寶家專門店，成為在地商圈的複合式購物聖地。

寶雅「融合式店中店」較過去一般店點可提供更多的品項，除了設有國內外美妝保養品、開架和醫美保健品牌、生活居家各種雜貨，也會納入寶家的家用五金、層架收納、3C 家電和食品量販等各式商品，法人認為，此有助單店的毛利率提升。