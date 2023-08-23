鉅亨速報 - Factset 最新調查：華航(2610-TW)EPS預估上修至1.76元，預估目標價為26.5元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對華航(2610-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.74元上修至1.76元，其中最高估值2.01元，最低估值1.17元，預估目標價為26.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|2.01
|1.78
|最低值
|1.17
|0.36
|平均值
|1.75
|1.06
|中位數
|1.76
|0.93
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|190,733,530
|199,944,630
|最低值
|177,053,000
|177,911,000
|平均值
|183,441,070
|184,616,130
|中位數
|183,395,500
|179,956,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|0.48
|1.67
|-0.22
|0.33
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|150,722,471
|138,841,403
|168,444,160
|170,711,607
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2610/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。