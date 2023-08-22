【焦點時事】中國若中止ECFA稅收優惠，會衝擊台灣那些產業？重點整理一次看

一、ECFA 的緣起與內容

ECFA 是《海峽兩岸經濟合作架構協議》（Cross-Strait Economic Cooperation Framework Agreement），是海峽兩岸（台灣與中國大陸）之間的雙邊經濟協議，由中華民國政府於 2009 年提出，為加強台灣經貿發展的政策，在 ECFA 裡強調「逐步到位」，所以雙方須在一定時間使商品貿易為零關稅。

雙方在 2010 年 6 月 29 日在重慶市簽訂第一次協議，後續貨品貿易、服務貿易、投資保障以及爭端解決協議協商從此展開。早期收穫計畫已於於同年 9 月 12 日正式生效，服務貿易早期收穫部門及開放措施亦同時全面實施。

因為 WTO 規定經濟合作協議「必須」達到九成雙方貿易產品的免關稅，該條約也達成分階段達成的默契；而其先期協議的產品內容，普稱為「早收清單」。在細項上，關稅免稅部份將包含了台灣輸往中國大陸的石化、機械、紡織品及汽車零配件業等經濟產業，102 年 1 月 1 日起早期收穫計畫全部產品已降為零關稅。

如何中止 ECFA？

如果要中止 ECFA，依據 ECFA 協議文本第 16 條，ECFA 中止之規定如下：

● 一方中止本協議應以書面通知另一方。雙方應在中止通知發出之日起三十日內開始協商。如協商未能達成一致，則本協議自通知一方發出中止通知之日起第一百八十日中止。

● 本協議中止後三十日內，雙方應就因本協議中止而產生的文本問題展開協商。

● 因此，除非其中一方發出通知表示將中止，而協商無法在 6 個月內達成一致，才有協議中止的情況。

一般認為，中國此時揚言可能中止 ECFA 的言論，應與賴清德副總統訪美有關，屬於政治操作的舉措，是否真的會發出中止協議的書面通知未來變數仍大。

二、ECFA 十三年來的執行成果

從 ECFA 列出的早期收獲清單中，中國大陸同意對台灣開放包含：石化塑膠、運輸、機械、紡織、農漁業等 539 項產品，享有關稅優惠。

將原有關稅從最高 35%(例如: 家電類產品) 到最低 2%(例如: 石化產品) 等，平均關稅約在 6.4%，分三年逐步降至零關稅，也就是說，近幾年，列入早收清單的產品出口大陸，都已經不需要被課以關稅。

以 2019 年來看，台灣對中國大陸總出口金額為 1321 億 4800 萬美元，其中，受惠 ECFA 早收清單的產品約在 190~198 億美元，佔比約 14~15%。

早收清單中，以石化塑膠產業金額最高，其次則為機械設備、紡織等三大產業。

根據中經院 2010 年的評估，ECFA 早收清單對 GDP 的正貢獻為增加 0.4%，就業增加 6 萬人，節省關稅 295 億台幣。然而根據財政部關務署統計，ECFA 自 2011 年執行以來，減免之關稅僅 96 億台幣，效益遠不如原先預期。

三、若 ECFA 中止將衝擊那些產業?

具體來看，2011 年起執行 ECFA 早收計畫時，當年度台灣對中國出口值為 851.22 億美元，其中早收貨品出口值為 179.76 億美元，占比 21.12%；到了 2022 年，台灣對中國出口值增至 1211.14 億美元，不過其中早收貨品出口值為 204.95 億美元，占比實際上已降至 16.92%。且近年來台灣對大陸的出口依賴度已明顯下降，加上中國 Reopen 復甦態勢不如預期，景氣有效需求不足，加上供應鏈移轉，我國對中國出口持續低迷，因此 ECFA 中止對台 GDP 影響應屬有限。

惟應注意的是，若 ECFA 真的中止，早收清單產品的關稅稅率可能恢復到 ECFA 簽訂前的水準，石化、機械、紡織、運輸工具、鋼鐵、水泥、運動器材、醫材、儀器、模具、金屬製品、玻纖、橡膠、電子、電機、小家電、切花、水果、漁產品等產業將受到影響，後續發展值得關注。(推薦完整閱讀：中國若中止 ECFA 稅收優惠，台股投資策略為何？)

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