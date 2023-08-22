〈貴金屬盤後〉 黃金小漲 投資人觀望美債殖利率升勢、全球央行會議

儘管美債殖利率持續攀升，黃金期貨周一 (21 日) 依然小漲，市場觀望氣氛濃厚，期待從本周尾聲的全球央行會議中，獲知更多利率展望的訊息。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 6.50 美元或 0.3%，報每盎司 1923 美元。

Kitco 資深市場分析師 Jim Wyckoff 說：「我們將在這個水位看到伊些買盤，但買盤預料相對有限，因為圖表依然偏空。最近聯準會 (Fed) 官員的言論有些偏向鷹派... 價格阻力最小的路徑是走低。」

幫助拉抬周一金價的力量之一，來自美元下滑，ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.1%。然而美債殖利率持續攀升，10 年期殖利率升至 4.3439%，為去年 10 月迄今最高水準，抑制黃金這類不孳息資產的魅力。

黃金上周曾跌到 3 月中以來低點，主因是經濟數據熱絡，支持美國利率可能維持在高點更長久的預期心理。

投資人焦點將擺在本周五的 Fed 主席鮑爾在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會的演說。黃金對美國利率極為敏感，當利率升高，持有黃金的機會成本也會隨之增加。

另一方面，由於對美國經濟降溫的擔憂逐漸消退、債券殖利率上揚、股市強韌等因素，都逐漸削弱黃金 ETF 的吸引力。

美銀分析師說：「債券殖利率和黃金走勢通常相反，由於殖利率可望繼續攀升，加上世界黃金協會 (WGC) 預測中國和印度季節性需求比往年疲軟，我們認為，黃金 ETF 將出現賣壓，金價可能延續近期的下跌格局。」

Comex 金屬商品交易