盤後速報 - 良得電(2462)下週(8月28日)除權息0.6元，預估參考價36.02元

良得電(2462-TW)下週(8月28日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.3元，股票股利0.3元，合計股利0.6元。

以今日(8月21日)收盤價37.40元計算，預估參考價為36.02元，權息值合計為1.38元，股息殖利率0.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

良得電(2462-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電腦系統及電器類電源傳輸線組.資訊週邊產品訊號聯結線。通訊系統高效連接線組.智能電動車充電線纜。近5日股價上漲5.05%，台灣加權指數下跌1.32%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/28 37.40 0.3 0.8% 0.3
2022/07/14 24.7 0.6 2.43% 0.0
2021/08/06 29.1 0.8 2.75% 0.0
2020/07/14 26.55 0.7 2.64% 0.0
2019/07/12 28.25 0.5 1.77% 0.0

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