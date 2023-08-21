盤後速報 - 良得電(2462)下週(8月28日)除權息0.6元，預估參考價36.02元

良得電(2462-TW)下週(8月28日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.3元，股票股利0.3元，合計股利0.6元。
以今日(8月21日)收盤價37.40元計算，預估參考價為36.02元，權息值合計為1.38元，股息殖利率0.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
良得電(2462-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電腦系統及電器類電源傳輸線組.資訊週邊產品訊號聯結線。通訊系統高效連接線組.智能電動車充電線纜。近5日股價上漲5.05%，台灣加權指數下跌1.32%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/28
|37.40
|0.3
|0.8%
|0.3
|2022/07/14
|24.7
|0.6
|2.43%
|0.0
|2021/08/06
|29.1
|0.8
|2.75%
|0.0
|2020/07/14
|26.55
|0.7
|2.64%
|0.0
|2019/07/12
|28.25
|0.5
|1.77%
|0.0
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