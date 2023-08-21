盤後速報 - 新美齊(2442)下週(8月28日)除權息0.17元，預估參考價19.02元

新美齊(2442-TW)下週(8月28日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.05元，股票股利0.12元，合計股利0.17元。

以今日(8月21日)收盤價19.30元計算，預估參考價為19.02元，權息值合計為0.28元，股息殖利率0.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）

新美齊(2442-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產買賣、租賃及營建開發。不動產買賣、租賃及營建開發。近5日股價上漲3.26%，台灣加權指數下跌1.32%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/28 19.30 0.0502 0.26% 0.120471
2022/08/29 13.1 0.2044 1.56% 0.5109
2021/11/08 11.8 0.1012 0.86% 0.2024
2019/07/22 15.4 0.501846 3.26% 1.0
2017/10/05 7.48 0.00845335 0.11% 0.03

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