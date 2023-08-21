盤後速報 - 新美齊(2442)下週(8月28日)除權息0.17元，預估參考價19.02元

新美齊(2442-TW)下週(8月28日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.05元，股票股利0.12元，合計股利0.17元。
以今日(8月21日)收盤價19.30元計算，預估參考價為19.02元，權息值合計為0.28元，股息殖利率0.26%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月21日)收盤價做計算，僅提供參考）
新美齊(2442-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產買賣、租賃及營建開發。不動產買賣、租賃及營建開發。近5日股價上漲3.26%，台灣加權指數下跌1.32%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/28
|19.30
|0.0502
|0.26%
|0.120471
|2022/08/29
|13.1
|0.2044
|1.56%
|0.5109
|2021/11/08
|11.8
|0.1012
|0.86%
|0.2024
|2019/07/22
|15.4
|0.501846
|3.26%
|1.0
|2017/10/05
|7.48
|0.00845335
|0.11%
|0.03
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