鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)EPS預估上修至11.54元，預估目標價為185元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對微星(2377-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.54元上修至11.54元，其中最高估值12.74元，最低估值10.66元，預估目標價為185元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 12.74 15.05 16.5
最低值 10.66 12.59 14.22
平均值 11.71 13.71 15.5
中位數 11.54 13.67 15.85

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 186,256,000 200,730,320 224,297,040
最低值 172,686,000 182,118,000 198,472,870
平均值 178,807,580 193,346,810 212,691,730
中位數 178,059,000 195,161,000 213,998,500

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2019年 2018年
EPS 11.79 20.03 6.61 7.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		 180,411,242 201,810,152 120,491,417 118,527,273

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2377/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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