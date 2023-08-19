鉅亨速報 - Factset 最新調查：微星(2377-TW)EPS預估上修至11.54元，預估目標價為185元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對微星(2377-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.54元上修至11.54元，其中最高估值12.74元，最低估值10.66元，預估目標價為185元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|12.74
|15.05
|16.5
|最低值
|10.66
|12.59
|14.22
|平均值
|11.71
|13.71
|15.5
|中位數
|11.54
|13.67
|15.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|186,256,000
|200,730,320
|224,297,040
|最低值
|172,686,000
|182,118,000
|198,472,870
|平均值
|178,807,580
|193,346,810
|212,691,730
|中位數
|178,059,000
|195,161,000
|213,998,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2019年
|2018年
|EPS
|11.79
|20.03
|6.61
|7.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|180,411,242
|201,810,152
|120,491,417
|118,527,273
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2377/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。