鉅亨速報 - Factset 最新調查：美食-KY(2723-TW)EPS預估下修至5.32元，預估目標價為179元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對美食-KY(2723-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.38元下修至5.32元，其中最高估值7元，最低估值5元，預估目標價為179元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7
|7.33
|9.21
|最低值
|5
|7.12
|8.36
|平均值
|5.58
|7.24
|8.73
|中位數
|5.32
|7.27
|8.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|21,581,000
|23,631,000
|24,921,000
|最低值
|20,870,000
|22,800,000
|24,450,000
|平均值
|21,258,190
|23,030,300
|24,762,170
|中位數
|21,246,770
|22,907,500
|24,915,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|2.68
|6.07
|5.64
|5.18
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|19,513,836
|19,861,133
|19,679,455
|23,156,921
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2723/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。