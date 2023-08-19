〈熱門股〉長聖祭庫藏股奏效 周漲1成重回10日線

長聖 (6712-TW) 實施庫藏股效益發揮，預計 10 月 15 日前買回 2000 張，加上旗下新藥臨床試驗陸續會有新進展，本周股價強勢反彈，奪回 10 日線，周漲 10.14%。

長聖首次實施庫藏股，將自集中市場買回股份，預計買回總金額上限 4 億元，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率 2.66%。公司強調，實施庫藏股除了展現公司對於營運發展充滿信心外，同時更有助於維護公司的信用及其全體股東的權益。

營運進展方面，長聖細胞委託製造訂單排程已到明年 2 月，且在核准項目數量、核准件數量、病患採用數量方面領先，合作案也在穩健成長中。

新藥研發部分，旗下治療晚期復發 / 難治性實體腫瘤新藥 CAR001，本季向美國 FDA 申請一 / 二期臨床試驗；異體臍帶間質幹細胞 UMSC01，適應症包含治療急性心肌梗塞、多發性硬化症、急性缺血性腦中風與 COVID-19 皆已獲得 USFDA 及 TFDA 核准進行臨床試驗。

此外，急性心肌梗塞已進入臨床二 A 期試驗、多發性硬化症一 / 二 A 期試驗則在進行收案中、急性缺血性腦中風一期臨床試驗也已進入最後一階段 Cohort 3 臨床試驗的驗證階段等。