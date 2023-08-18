鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)EPS預估下修至8.91元，預估目標價為107.5元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對群光(2385-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.98元下修至8.91元，其中最高估值10.02元，最低估值8.09元，預估目標價為107.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10.02
|10.51
|11.89
|最低值
|8.09
|9.05
|10.57
|平均值
|9.02
|9.62
|11.23
|中位數
|8.91
|9.45
|11.23
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|106,245,000
|113,398,000
|121,768,190
|最低值
|97,399,000
|100,010,000
|120,452,340
|平均值
|99,414,650
|108,402,350
|121,110,260
|中位數
|98,518,000
|108,655,130
|121,110,260
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|10.26
|8.71
|7.8
|8.45
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|115,748,378
|107,474,079
|95,082,227
|92,552,325
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2385/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。