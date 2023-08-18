鉅亨速報 - Factset 最新調查：上銀(2049-TW)EPS預估上修至7.46元，預估目標價為260元

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對上銀(2049-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.46元上修至7.46元，其中最高估值10.21元，最低估值5.68元，預估目標價為260元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|10.21
|13.74
|14.85
|最低值
|5.68
|9.39
|10.83
|平均值
|7.56
|10.6
|12.7
|中位數
|7.46
|10.02
|12.32
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|27,630,000
|30,997,990
|35,932,870
|最低值
|23,947,300
|26,488,170
|28,495,000
|平均值
|25,358,120
|28,324,430
|32,143,800
|中位數
|25,129,130
|28,314,970
|32,037,480
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.98
|10.36
|6.05
|6.03
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,314,648
|27,265,162
|21,266,659
|20,209,798
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2049/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。