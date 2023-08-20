成功消化反壓的AI股有哪些？鑽石就該這樣撿！

今天 AI 類股又呈現殺盤走勢，想必讓很多人都心驚膽跳，可是卻有一些走勢的 AI 股跌幅最輕，是哪些呢？該如何找。請讓我分析給你看。

盤面上有些股票又呈現一日反彈行情，接著又破底的走勢。比如緯軟 (4953-TW)、萬潤 (6187-TW)、合勤控 (3704-TW)，這些股票上面都還有月線或多條均線的反壓尚未克服，這在走勢上就讓多頭延續的力道多了一層阻礙。

像英業達 (2356-TW) 和神達 (3706-TW) 上方也都還有月線反壓還沒克服，這些跌深但還沒克服所有均線賣壓的 AI 股，漲勢會容易受限。換個角度想，我們就該找市場上已經成功消化所有均線反壓的 AI 股票，這類標的將會是後面漲勢比較順暢的族群。

比如光寶科 (2301-TW)、和碩 (4938-TW)、宏碁 (2353-TW) 在走勢上都呈現站穩所有均線之上，且逐步墊高的多頭態勢，比起神達和英業達，光寶科、和碩、宏碁在漲勢力道的延續性方面，會更加海闊天空。而且光寶科、和碩、宏碁也恰巧是今日跌幅最輕的 AI 股票，大跌時最抗跌，待大漲時，也會最強。



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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師

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