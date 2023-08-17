鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.38億美元，LeverFi(LEVER)24小時漲幅達17.4%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格28,555.16美元，24小時漲跌幅-2.10%；以太幣(ETH)現報價格1,792.11美元，24小時漲跌幅-1.77%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.38億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.48億美元；USDC(USDC)24小時成交量達3.64億美元。

24小時漲幅：LeverFi(LEVER)24小時漲幅17.4%；DFI.Money(YFII)24小時漲幅13.3%；Bluzelle(BLZ)24小時漲幅16.7%。

24小時跌幅：Akropolis(AKRO)24小時跌幅10.9%；Auction(AUCTION)24小時跌幅8.39%；TOMO(TOMO)24小時跌幅7.47%。

近一週漲幅：DFI.Money(YFII)近一週漲幅35.4%；Yield Guild Games(YGG)近一週漲幅19.9%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅18.5%。

近一週跌幅：Bluzelle(BLZ)近一週跌幅90.7%；LPT(LPT)近一週跌幅39.3%；RUNE(RUNE)近一週跌幅35.5%。

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