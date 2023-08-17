盤後速報 - 啟發電(6512)下週(8月24日)除息0.11元，預估參考價20.59元

啟發電(6512-TW)下週(8月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.11元。
以今日(8月17日)收盤價20.70元計算，預估參考價為20.59元，息值合計為0.11元，股息殖利率0.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
啟發電(6512-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為影像處理機器設計製造加工買賣。工業控制器材設計製造加工買賣。安全監控器材設計製造加工買賣。近5日股價下跌0.24%，櫃買指數下跌3.45%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/24
|20.70
|0.1128
|0.54%
|0.0
|2019/08/20
|16.5
|0.472043
|2.86%
|0.0
|2018/08/15
|18.75
|0.46453
|2.48%
|0.0
|2017/08/21
|27.4
|2.27826168
|8.31%
|0.0
|2016/08/24
|42.700001
|2.83421644
|6.64%
|0.0
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