盤後速報 - 啟發電(6512)下週(8月24日)除息0.11元，預估參考價20.59元

啟發電(6512-TW)下週(8月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.11元。

以今日(8月17日)收盤價20.70元計算，預估參考價為20.59元，息值合計為0.11元，股息殖利率0.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

啟發電(6512-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為影像處理機器設計製造加工買賣。工業控制器材設計製造加工買賣。安全監控器材設計製造加工買賣。近5日股價下跌0.24%，櫃買指數下跌3.45%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/24 20.70 0.1128 0.54% 0.0
2019/08/20 16.5 0.472043 2.86% 0.0
2018/08/15 18.75 0.46453 2.48% 0.0
2017/08/21 27.4 2.27826168 8.31% 0.0
2016/08/24 42.700001 2.83421644 6.64% 0.0

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