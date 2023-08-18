盤後速報 - 地球(1324)下週(8月25日)除息0.2元，預估參考價11.5元

地球(1324-TW)下週(8月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(8月18日)收盤價11.70元計算，預估參考價為11.5元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.71%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
地球(1324-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為各種黏膠帶電報紙防水紙防蝕漆防蝕膠帶等之製造加工買賣業務。機械設計之製造加工按裝修護買賣及電子產品之製造加工買賣業務。禮品雜貨等之買賣業務。近5日股價上漲0.86%，台灣加權指數下跌0.71%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/25
|11.70
|0.2
|1.71%
|0.0
|2022/08/19
|11.4
|0.2
|1.75%
|0.0
|2021/08/17
|11.1
|0.3
|2.7%
|0.0
|2020/08/24
|10.25
|0.3
|2.93%
|0.0
|2019/08/26
|10.55
|0.3
|2.84%
|0.0
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