盤後速報 - 晉泰(6221)下週(8月24日)除權息3元，預估參考價61.68元

晉泰(6221-TW)下週(8月24日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利2元，合計股利3元。

以今日(8月17日)收盤價75.00元計算，預估參考價為61.68元，權息值合計為13.32元，股息殖利率1.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

晉泰(6221-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為系統平台、儲存設備、企業應用軟體服務、資料處理服務。資訊安全管理、網路安全及設備、入口網站及電子資訊供應服務。系統管理、資料修復、國際貿易、事務性機器設備、電信器材等。近5日股價上漲1.08%，櫃買指數下跌3.45%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/24 75.00 0.999 1.33% 1.9979
2022/08/26 63.7 0.9994 1.57% 1.4992
2021/11/10 70.5 0.0 0.0% 4.0
2020/09/07 51.9 1.25 2.41% 1.25
2019/10/01 52.5 1.25 2.38% 1.25

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