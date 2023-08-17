盤後速報 - 晉泰(6221)下週(8月24日)除權息3元，預估參考價61.68元

晉泰(6221-TW)下週(8月24日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利2元，合計股利3元。
以今日(8月17日)收盤價75.00元計算，預估參考價為61.68元，權息值合計為13.32元，股息殖利率1.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
晉泰(6221-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為系統平台、儲存設備、企業應用軟體服務、資料處理服務。資訊安全管理、網路安全及設備、入口網站及電子資訊供應服務。系統管理、資料修復、國際貿易、事務性機器設備、電信器材等。近5日股價上漲1.08%，櫃買指數下跌3.45%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/24
|75.00
|0.999
|1.33%
|1.9979
|2022/08/26
|63.7
|0.9994
|1.57%
|1.4992
|2021/11/10
|70.5
|0.0
|0.0%
|4.0
|2020/09/07
|51.9
|1.25
|2.41%
|1.25
|2019/10/01
|52.5
|1.25
|2.38%
|1.25
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