盤後速報 - 櫻花建(2539)下週(8月24日)除權息1.79元，預估參考價38.78元

櫻花建(2539-TW)下週(8月24日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.2元，股票股利1.59元，合計股利1.79元。
以今日(8月17日)收盤價45.15元計算，預估參考價為38.78元，權息值合計為6.37元，股息殖利率0.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
櫻花建(2539-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓之出租出售業務。近5日股價下跌6.14%，台灣加權指數下跌2.51%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/08/24
|45.15
|0.19898
|0.44%
|1.591859
|2022/08/31
|35.1
|0.1988
|0.57%
|1.3913
|2021/09/22
|34.25
|0.1993
|0.58%
|1.3954
|2020/08/19
|35.3
|0.9898
|2.8%
|1.8807
|2019/08/07
|30.45
|0.2
|0.66%
|1.2
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