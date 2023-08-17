盤後速報 - 櫻花建(2539)下週(8月24日)除權息1.79元，預估參考價38.78元

櫻花建(2539-TW)下週(8月24日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.2元，股票股利1.59元，合計股利1.79元。

以今日(8月17日)收盤價45.15元計算，預估參考價為38.78元，權息值合計為6.37元，股息殖利率0.44%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

櫻花建(2539-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓之出租出售業務。近5日股價下跌6.14%，台灣加權指數下跌2.51%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/24 45.15 0.19898 0.44% 1.591859
2022/08/31 35.1 0.1988 0.57% 1.3913
2021/09/22 34.25 0.1993 0.58% 1.3954
2020/08/19 35.3 0.9898 2.8% 1.8807
2019/08/07 30.45 0.2 0.66% 1.2

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