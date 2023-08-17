盤後速報 - 世德(2066)下週(8月24日)除息4.42元，預估參考價81.08元

世德(2066-TW)下週(8月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.42元。

以今日(8月17日)收盤價85.50元計算，預估參考價為81.08元，息值合計為4.42元，股息殖利率5.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

世德(2066-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為汽車、機械用之特殊零件、配件生產及研發。汽車用之標準扣件(有螺紋及無螺紋產品)。電子、建築、家具及其他產業用之有螺紋扣件產品。近5日股價下跌10.85%，櫃買指數下跌3.45%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/08/24 85.50 4.419 5.17% 0.0
2022/08/24 72.8 2.0 2.75% 0.0
2021/08/30 52.2 1.7 3.26% 0.0
2020/08/27 50.7 2.3224 4.58% 0.0
2019/08/29 82.3 3.0 3.65% 0.0

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